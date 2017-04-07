تفاصيل القصف الأمريكي على مواقع جيش بشار الأسد في سوريا ( محدث أولاً بأول )

تفاصيل القصف الأمريكي على مواقع جيش بشار الأسد في سوريا ( محدث أولاً بأول )

↓ وسائل إعلام أمريكية : إطلاق العشرات من صواريخ توماهوك باتجاه سوريا

↓ سي إن إن : ترامب أمر ببدء عملية عسكرية في سوريا

↓ فرانس برس عن مصادر رسمية : أمريكا تطلق 70 صاروخاً على أهداف في سوريا

↓ فرانس برس عن مصادر رسمية : قصف يطال مطار الشعيرات (ريف حمص)

↓ فرانس برس عن مصادر أمريكية رسمية : نظام الأسد استخدم مادة شبيهة بغاز السارين في هجومه الأخير (على خان شيخون)

↓ سناتور أمريكي جمهوري : أيام اللاحساب انتهت بالنسبة لبشار الأسد و هناك رئيس أمريكي جاهز (الجزيرة)

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