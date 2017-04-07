خبراء : الحوامل المغناطيسية للهاتف المحمول تقلل جودة الاتصال

قال خبير ألماني، إن استخدام #المغناطيس في حوامل #الهواتف_المحمولة في السيارة يؤثر سلبياً على جودة الاتصالات.

وأضاف “رالف دايكمان” الذي يعمل في الاتحاد الألماني للفحص الفني في “راين لاند”، أن المجال المغناطيسي الذي توجده قطعة المغناطيس المستخدمة في تثبيت الهاتف على الحامل يمكن أن يتداخل مع إشارات شبكة الاتصالات عند إجراء المكالمات.

وقال إنه يوصي باستخدام الحوامل التي تعتمد على المشابك المتحركة في تثبيت الهاتف.

في الوقت نفسه، فإن المغناطيس لا يؤثر على المكونات الأخرى للهاتف المحمول مثل البطارية أو التطبيقات العاملة، لكنه يمكن أن يؤدي إلى تلف بطاقة الائتمان أو غيرها من البطاقات التي تحتوي على رقائق إلكترونية، وبطاقات ركوب وسائل المواصلات العامة التي شاع استخدامها عند وضع الهاتف المثبت فيه شريحة مغناطيسية بالقرب من هذه البطاقات.

وقال دايكمان إن هذه البطاقات قد تتلف عندما تلامس قطعة مغناطيس. ( DPA )

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