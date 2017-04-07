دييغو كوستا مهدد بعقوبة جديدة في الدوري الإنكليزي بسبب كومباني !

بات اللاعب الدولي الإسباني #دييغو_كوستا، مهاجم نادي #تشيلسي ، مهدداً بعقوبة الإيقاف مرة أخرى، في مسابقة #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب سلوكه العنيف خلال مباراة فريقه مع مانشستر سيتي، التي جرت، لحساب الجولة 31 من البريميرليغ.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية صور تبين اعتداء دييغو كوستا على اللاعب الدولي البلجيكي فنسنت كومباني، مدافع وقائد فريق مانشستر سيتي خلال كرة مشتركة بينهما في الدقيقة 70 من مباراة الأربعاء، حيث ركل المهاجم الإسباني ركبة كومباني، جعلت الأخير يسقط أرضاً.

وأوضحت ذات الصحيفة البريطانية بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف أنّ الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ينتظر تقرير حكم اللقاء،مايك دين، بشأن تدوين هذه الواقعة في تقريره عن اللقاء.

ولفتت “ذا الصن” أنه في حالة عدم تدوين الحكم “حادثة الإعتداء” فإن الاتحاد الإنكليزي قد يلجأ للفيدو الفيديو، ما يهدد دييغو كوستا بالإيقاف 3 مباريات على الأقل، ليغيب عن صفوف ناديه في مرحلة حاسمة من الموسم.

يُشار أنّ المباراة انتهت بفوز تشيلسي بنتيجة هدفين لواحد، ما سمح لفريق “البلوز” الاحتفاظ بصدارة ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه المباشر، توتنهام، فيما بقي مانشستر سيتي في المرتبة الرابعة بـ 58 نقطة.

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