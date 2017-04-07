رئيس لجنة الأمن و السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني : طهران و موسكو لن تصمتا حيال الهجوم الصاروخي الأمريكي

قال مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، إن بلاده وروسيا لن تصمتا، حيال الهجوم الأمريكي الصاروخي على قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة للنظام السوري.

جاء ذلك على لسان، علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، في حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية البرلمانية.

واعتبر بروجردي، أن الهجوم الأمريكي الأخير “غير حكيم”، وأن النظام السوري لا يمتلك أسلحة كيميائية، بحسب قوله. (ANADOLU)

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