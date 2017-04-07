رئيس لجنة الأمن و السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني : طهران و موسكو لن تصمتا حيال الهجوم الصاروخي الأمريكي

قال مسؤول إيراني، اليوم الجمعة، إن بلاده وروسيا لن تصمتا، حيال الهجوم الأمريكي الصاروخي على قاعدة الشعيرات العسكرية التابعة للنظام السوري.
جاء ذلك على لسان، علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، في حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية البرلمانية.
واعتبر بروجردي، أن الهجوم الأمريكي الأخير “غير حكيم”، وأن النظام السوري لا يمتلك أسلحة كيميائية، بحسب قوله. (ANADOLU)
عكس السير
قيم الخبر
ايها الفارسي المجوسي الصفوي السافل المنحط
الضربة العسكرية غير حكيمة
يا ابن المتعة ضرب المدنيين بالكيماوي عمل حكيم
ايها المجرم روسيا كانت على علم بالضربة و لم تستطيع منعها
نحن مع اي قوة في العالم توقف اجرام الاسد و ايران
نعرف ماذا سيكون ردكم سوف تزيدون من اجرامكم على الارض السورية وسوف يزيد الطيران الروسي من غاراته لانكم اذل واجبن من الرد على الامريكان واني اتحداكم ان تفعلوا اي شيء ايها القتلة الجبناء
كم مرة قصفكم الاسرائيليون وداسوا لحاكم النجسة فهل فعلتم شيئا يا اصحاب صواويخ هيفا وما بعد هيفا فهل لديكم الشجاعة ان تفعلوا شيئا مع الامريكان وهل تظنون ان الخصي اوباما مازال في البيت الابيض لا اليوم في البيت الابيض (حتى مع خلافي الشخصي مع بعض تصرفاته) رجل يملك خصيتين
حلف المماتعه ومن وراه روسيا روحوا شخوا وناموا