شاب هندي يوثق لحظة انتحاره مباشرة على موقع “ فيس بوك ”

صوّر طالب هندي نفسه وهو ينتحر من الطابق رقم 19 بأحد فنادق فئة 5 نجوم على موقع “#فيسبوك” مباشرة في فيديو مأساوي يشرح خطوات #الانتحار.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد استأجر أرجون بهاردواج، البالغ من العمر 24 عامًا، غرفة في فندق “تاج لاندز إند” في منطقة “باندرا” في “#مومباي”.

ومساء ذات اليوم نشر المقطع الذي استمر دقيقة و43 ثانية، قائلاً إنه كتب رسالة وداع لعائلته وأصبح في حالة من السُكر وأكل وجبة جيدة وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز ، وينقطع الفيديو المروع الذي تم حذفه منذ ذلك الحين بعد قول الطالب للكاميرا: “أراك على الجانب الآخر”، قبل أن يلقي بكرسي على النافذة ليحطمها ويقفز منها.

وكما هو متوقع توفي بهاردواج طالب علوم الاقتصاد في السنة الثالثة بمعهد “نارسي مونجي” للدراسات الإدارية، وهي جامعة مرموقة في مدينة “مومباي” جراء السقطة.

وعثر عليه حارس أمن في بركة من الدماء وتم نقله إلى مستشفى “بهابها” في “باندرا” قبل أن يعلن الأطباء وفاته وقت وصوله ، وترك رسالة تفيد بأنه لن يكون هناك أحد مسؤولاً عن وفاته وأنه يتخذ هذه الخطوة الجذرية لأنه مدمن مخدرات وقد يَئِسَ من الحياة.

من جانبه، قال كبير المفتشين بانديت ثاكيراي من مركز شرطة باندرا: “لقد عثرنا على 7 رسائل كتبها في غرفة الفندق يعتذر فيها لأسرته وأصدقائه ويقول إنه كان مكتئباً منذ فترة طويلة ومدمن مخدرات، ولقد سجلنا حالة الوفاة كانتحار”.

وأضاف: “سيقوم الطبيب الشرعي بفحص الجثة اليوم وسنقوم بتسليمها إلى عائلته التي وصلت إلى مومباي لاستلامه” ، وفحصت الشرطة كاميرات المراقبة بالفندق للتأكد فيما إذا كان قد استقبل أرجون أي زائر في ذلك اليوم.

في حين صرح المتحدث باسم فندق تاج لاندز إند قائلًا: “نحن على دراية بالحادث المؤسف الذي وقع ونعرض تعاوننا الكامل مع جميع سلطات التحقيق المعنية وتعازينا الصادقة لعائلة الفقيد”.

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