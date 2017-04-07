عروسان مصريان يغرقان معاً قبل حفل زفافهما بلحظات

شهدت مدينة دكرنس التابعة لمحافظة #الدقهلية شمال #مصر حادثا مأساويا بشعا حيث لقى عروسان مصريان مصرعهما غرقا بسبب انقلاب سيارتهما في مياه البحر الصغير قبل زفافهما بلحظات.

وقال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الدقهلية لقناة العربية ” إن قوات الإنقاذ النهري بالمحافظة تمكنت من انتشال جثتي عروسين من البحر الصغير على طريق منية النصر دكرنس، إلى جانب جثتين أخريين وتبحث عن جثة خامسة لطفلة.

وأفاد أن سيارة العروسين انقلبت في البحر اثر اختلال عجلة القيادة في يد قائدها ويدعى أحمد بلال عبد الهادي نتيجة استعراضه بالسيارة ابتهاجا بالعرس وبالعروسين اضافة لدخوله في سباق سرعة مع سيارات أخري بموكب الزفاف، ولذلك اختلت عجلة القياده في يده وانقلبت السيارة بهم في البحر ولقوا مصرعهم جميعا.

وذكر شهود عيان أن العروسين توجها لمدينة المنصورة لتجهيز العروسة والتقاط الصور التذكارية، وخلال عودتهما مع آخرين على طريق منية النصر دكرنس استعدادا للزفاف، سقطت السيارة في البحر.

والضحايا هم العريس “محمد السيد سلامة”، 29 سنة ، من قرية الدراكسة مركز منية النصر، و العروس “آية السيد عطا الله”، 20 سنة، من مدينة منية النصر، وهناء الشربيني، 17 سنة، من منية النصر وهي صديقة العروس، وأحمد الشربيني، وسائق السيارة، أحمد بلال عبدالهادي، 25 سنة، وطفلة صغيرة .

وأوضح الشهود أن العريس كان في إجازة من عمله بالخارج للزواج، وفور وصول خبر مصرعه غرقا مع عروسته، تحولت قاعة الزفاف التي كانت في انتظار وصولهما إلى مأتم، وتعالت الصرخات من المدعووين وهرع الجميع لمستشفى دكرنس، حيث شاهدوا خروج العروس من سيارة الاسعاف مرتدية فتسان الزفاف وهي جثة هامدة، وكذلك العريس، ما أثار صدمتهم وجعلهم ينخرطون جميعا في نوبة من البكاء.

وتم اخطار النيابة التي صرحت بدفن الجثث وباشرت التحقيق.

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