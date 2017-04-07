فرقاطة روسية ” مسلحة بصواريخ كاليبر ” تتوجه للمتوسط

قالت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية، الجمعة، إن الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش، ستدخل مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك نقلا على لسان مصدر لم تذكر أسمه.

وقال المصدر وفقا للوكالة: “كجزء من الحملة، السفية الروسية، المسلحة بصواريخ كاليبر ستقف في المركز اللوجيستي في ميناء طرطوس،” دون تقديم تفاصيل إضافية عن المهام الموكلة لهذه القطعة البحرية الروسية.

ويشار إلى أن تصريحات المصدر تأتي بعد انتقاد موسكو الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد قاعدة الشعيرات وسط سوريا، معلنة تعليق العمل باتفاق السلامة الجوية مع أمريكا والتي من شأنها تفادي الحوادث التي من الممكن أن تقع بين الجانبين خلال العمليات التي تنفذانها فوق سوريا. (CNN)

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