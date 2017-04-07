فرنسا : القصف الأمريكي بمثابة إشارة لنظام بشار الأسد المجرم بأنه لا مكان له في مستقبل سوريا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، إن الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة جوية في “حمص”، يعتبر بمثابة “تحذير” للنظام.

وأوضح أيرولت، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الجمعة، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن “نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، أبلغه مسبقًا بالهجوم الصاروخي”.

واعتبر أن “استخدام الأسلحة الكيميائية أمر مروع، ويجب معاقبة مستخدميها، لأنها جريمة حرب”.

وشدّد أيروليت، على أن “الهجوم الأمريكي على قاعدة تابعة للنظام السوري، هو بمثابة إشارة لنظام بشار الأسد المجرم، بأنه لا مكان للأسد في مستقبل سوريا، هذا تحذير”. (ANADOLU)

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