في بريطانيا .. معجبة تغطي سيارة رجل بمئات الأوراق الملونة

لجأت امرأة في #بريطانيا إلى وسيلة فريدة من نوعها للتعبير عن إعجابها برجل وقعت في حبه، وذلك بعد أن غطت سيارته بمئات البطاقات الملونة التي تطلب فيها أن يتصل بها على رقم هاتفها.

وظهرت السيارة في الصورة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مغطاة بأعداد كبيرة من بطاقات الملاحظات الملونة بالأزرق والأصفر والبرتقالي والوردي، وعلى إحداها كتبت لويزا من كيوبا رقم هاتفها، طالبة من صاحب السيارة من طراز مازدا 6 يصل سعرها إلى حوالي 20 ألف جنيه استرليني (24.900 دولار) أن يتواصل معها.

وكانت السيارة استُهدفت يوم الأحد الماضي في هامرسميث شمالي لندن بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولم يعرف بعد إذا كان صاحبها قد شاهد الأعداد الكبيرة من أوراق الملاحظات الملونة وهي تغطي السيارة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكتب فيرتي جيد وهو أحد سكان المنطقة المحليين والذي نشر الصورة على حسابه في فيس بوك “معجبة تغطي سيارة بمئات من أوراق الملاحظات الملونة في هامر سميث”.

وأثارت الصورة موجة من التعليقات على فيس بوك، حيث قالت لاور كامبرلاند “حسناً، لا بدا وأنها قد جذبت انتباه صاحب السيارة، ويبدو أنها ابتكرت مفهوماً جديداً للحصول على مخالفة”.

أما نك هيندري فقال “لو كنت الشحص الذي يملك هذه السيارة لكنت شعرت بالإطراء بعض الشيء، وفي نفس الوقت كنت سأشعر ببعض الانزعاج وربما الرعب”.

عكس السير