قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على قريتين استراتيجيتين بالقرب من الطبقة

سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، على قريتين استراتيجيتين شرق مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي وبذلك احكمت الحصار على مدينة الطبقة من جميع الاتجاهات.

وقال قائد عسكري في قوات سوريا الديمقراطية، إن ” قوات سوريا الديمقراطية سيطرت بشكل كامل على قريتي الصفصافة الجنوبية وعلى مزرعة الصفصافة الواقعتين شرق مدينة الطبقة بعد معارك عنيفة استمرت حوالي يومين تكبد خلالها مسلحو داعش خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد “.

وأضاف القائد العسكري ” بعد السيطرة على قرية الصفصافة أصبح عناصر داعش بعيدين عن مطار الطبقة العسكري، وأنهم تراجعوا باتجاه مدينة الطبقة غرباً وبلدة المنصورة شرق قرية الصفصافة “.

وقال سكان محليون في قرية الصفصافة الذين نزحوا منذ أيام ” طائرات التحالف الدولي شنت غارات كثيرة على القريتين اللتين تعرضتا لمئات القذائف وأن مدرسة ومستوصفاً صحياً تم تدميرهما بشكل كامل جراء تلك الغارات والقصف في مزرعة الصفصافة “. (DPA)

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