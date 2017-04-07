كلوب للاعبي ليفربول : قلدوا لاعبي تشيلسي

طالب مدرب #ليفربول، ثالث #الدوري_الانكليزي لكرة القدم، الالماني يورغن كلوب لاعبي فريقه بأن يحذوا حذو لاعبي #تشلسي المتصدر، وذلك في سعيهم لنيل بطاقة تأهل الى دوري ابطال اوروبا.

وخسر ليفربول الأربعاء نقطتين ثمينتين بتلقي مرماه هدفا في الدقيقة 87، لتنتهي مباراته مع ضيفه بورنموث المتواضع بالتعادل 2-2.

ويتقدم ليفربول بفارق 6 نقاط على أرسنال الخامس الذي يملك مباراتين مؤجلتين، وفي حال فوزه فيهما سيمحى الفارق بين الفريقين كليا ويدخل أرسنال طرفا جديا في المنافسة.

وحاول كلوب الابقاء على تقدم فريقه من خلال تعزيز خط الدفاع باشراك قلب الدفاع الكاميروني-الالماني جويل ماتيب بدلا من لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو مسجل الهدف الأول، لكن هذا التبديل في الشوط الثاني اتى بنتيجة معاكسة وسمح للضيوف بانتزاع نقطة.

وطالب كلوب لاعبيه بأن يقتدوا بمثال تشلسي الذي لم يخسر سوى ثماني نقاط هذا الموسم في المباريات التي تقدم فيها (مقابل 15 خسرها ليفربول).

وقال “لو كان تشلسي على سبيل المثال، لم يكن الخصم قد استطاع الاستحواذ على الكرة 3 مرات خلال آخر 20 دقيقة”.

واضاف “لا نملك هذه الخبرة. ربما كنا في حاجة الى اشياء كثيرة لتكون تجربنا اكبر في أمسية الامس حيث لم تكن النتيجة جيدة”.

وختم “على صعيد آخر، قد نبقى الفريق الاكثر تسجيلا في الدوري، ومحاولتنا خلق فرص في اي لحظة هي جزء من المباراة. بالتأكيد، يجب ان نكون اكثر خبرة في هذا المجال”.

ويتأهل اصحاب المراكز الثلاثة الاولى في الدوري الانكليزي مباشرة الى دوري أبطال أوروبا، بينما يخوض الرابع دورا تمهيديا يتعين عليه تخطيه للمشاركة في دور المجموعات. ( AFP )

عكس السير