لينغارد يوقع عقدا جديداً مع مانشستر يونايتد حتى 2021

اعلن نادي #مانشستر_يونايتد سادس الدوري الانكليزي لكرة القدم انه وقع عقدا جديدا مع لاعبه #جيسي_لينغارد لاربع سنوات حتى 2021.

والتحق الجناح لينغارد (24 عاما) بمانشستر يونايتد منذ ان كان في السابعة من عمره، ولعب مباراته الاولى مع فريق “الشياطين الحمر” تحت اشراف الهولندي لويس فان غال.

ورد لينغارد الجميل لفان غال في نهاية الموسم الماضي عندما عبر عن نفسه في المباراة النهائية لمسابقة كأس انكلترا مسجلا هدف الفوز ليونايتد في مرمى كريستال بالاس (2-1) على ملعب ويمبلي.

وقال لينغارد الذي تضمن عقده امكانية التمديد عاما اضافيا، “كان مانشستر يونايتد على الدوام جزءا كبيرا من حياتي. انا مع النادي من عمر السابعة، وافتخر بكل مرة ارتديت فيها قميصه”. ( AFP )

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