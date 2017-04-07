” مايكروسوفت ” تكشف عن البيانات التي يجمعها ” ويندوز 10 “

تستعد شركة #مايكروسوفت مع حلول الأسبوع المقبل لبدء إصدار “تحديث المبدعين” (Creators Update) من نظامها التشغيلي الأحدث #ويندوز 10، حيث يعطي هذا التحديث الجديد مستخدمي النظام العديد من الخيارات المتعلقة بالخصوصية والحماية، والتي يمكن التحكم بها من أجل تخصيص مقدار البيانات الشخصية التي يمكن لشركة البرمجيات جمعها.

وأعلنت مايكروسوفت ، عن أنها سوف تشارك كل البيانات التي يمكنها جمعها عن مستخدمي ويندوز 10، كما أنها سوف تعمل على تقديم العديد من الخيارات لإيقاف تلك المشاركة، وذلك رداً على الضجة الحاصلة مؤخراً فيما يخص الوصول إلى بيانات المستخدمين الحاسوبية بعد إصدار الرئيس ترامب قراراً يسمح لمزودي الخدمة بجمع وبيع تلك البيانات.

وتوضح القائمة الكاملة للبيانات التشخيصية، على الرغم من أن معظم فئات المراقبة في ويندوز 10 يمكن إيقافها، مستوى التفاصيل التي يعمل نظام ويندوز على مراقبتها بما في ذلك عادات الحوسبة الخاصة بمستخدمي النظام، بحيث يمكن على سبيل المثال لنظام التشغيل إرسال معلومات لمايكروسوفت عن عدد الأغاني ضمن مكتبة الموسيقى التي تم شراؤها.

كما يمكن للنظام التشغيلي إرسال معلومات للشركة حول دقة الصور ومقاطع الفيديو الموجودة، ولغات الكتب الإلكترونية التي يقرأها المستخدم، وطلبات البحث التي يجريها أثناء تصفح الإنترنت والكثير غيرها.

وتعد مايكروسوفت المستخدمين في حال قاموا بتعيين أذونات مشاركة البيانات التشخيصية في “تحديث المبدعين” (Creators Update) ضمن ويندوز 10 إلى المستوى الأكثر تقييداً المسمى “الأساسي” (Basic) فإن مشاركة البيانات ستقتصر في معظم الأحيان على إنهيارات وتعطل البرمجيات.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ويندوز والأجهزة، تيري مايرسون في مدونة نشرها بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية : “لقد بحثنا عن كثب الكيفية التي نستخدم من خلالها هذه البيانات التشخيصية، وعملنا على تعزيز التزامنا بالتقليل من عملية جمع البيانات على المستوى الأساسي Basic، ونتيجة لذلك قلصنا عدد الاحداث التي جمعت وقللنا بمقدار النصف تقريباً من حجم البيانات التي نجمعها على المستوى الاساسي Basic”.

ويمكن للمستخدمين عند إعداد وتهيئة نسخة ويندوز لأول مرة أو تثبيت نسخة جديدة من نظام ويندوز 10 رؤية إمكانية تعديل وتبديل الخيارات الافتراضية لعدة إعدادات مألوفة تتعلق بالخصوصية والأمان، مثل الموقع والتعرف على الكلام والإعلانات، وفي حال إيقاف تشغيل هذه الميزات لن تتتبع ميكروسوفت الموقع ولن يكون بالإمكان استعمال كورتانا ولن تظهر إعلانات مستهدفة.

كما يتواجد نوعان من إعدادات الخصوصية الأخرى التي هي أكثر بعداً عن النظر، وهي “التشخيص” و”تجارب مصممة خصيصاً مع البيانات التشخيصية”، والتي تعمل على إرسال معلومات مفصلة إلى ميكروسوفت مثل لغات الكتب الإلكترونية واستعلامات البحث.

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