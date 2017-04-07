مخيتاريان : مستواي الحقيقي لم يظهر بعد

قال لاعب #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، الأرميني #هنريك_مخيتاريان، أنه لايزال يتأقم مع أجواء الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً أنه لم يقدم أفضل مستوياته مع “الشياطين الحمر”.

وأكد مخيتاريان في تصريحات نشرها موقع النادي الإلكتروني، على ثقته بالتأقلم التام مع الكرة الإنكليزية الموسم المقبل، وأنه سيعمل بجدية من أجل تطوير أدائه.

وبالرغم من أن مخيتاريان أظهر قدرات كبيرة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، إلا أن اللاعب أكد أنه “لم يظهر بأفضل مستوياته بعد بصورة ثابتة”.

وقال اللاعب الأرميني وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “ما يزال هناك مجال لكي أتمكن من تحقيق التطور.. أعرف نفسي جيداً، وأنا على يقين من قدرتي على تقديم مردود أفضل مما أقدمه حالياً، وسوف أحقق تطوراً، لأنني أثق بنفسي”.

وأضاف مخيتاريان: “أعرف حدود قدراتي جيداً، وأعلم أنني قادر على القيام بالمزيد، وأود القول بأنني سوف أحرز أهدافاً أكثر، كما سأصنع المزيد من الأهداف في العام المقبل”.

وتابع لاعب مانشستر يونايتد: “بالنسبة لي، نجاح الفريق يأتي في المقام الأول، وله الأولوية على أي إنجاز فردي، لذلك سوف أكون سعيداً لو تمكنا من بلوغ مباراة نهائية أخرى هذا العام، أنت لا تعلم مطلقاً ما الذي سيحدث في الغد، ولكننا سوف نتطلع إلى الأمام، وأن نحاول التفكير بصورة إيجابية وإخراج أفضل ما لدينا”.

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