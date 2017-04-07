مصر : القبض على عصابة حاولت سرقة تمثال ” الملك رمسيس ”

أعلنت وزارة الآثار المصرية، امس الخميس، القبض على عصابة من 7 أشخاص تحاول سرقة أجزاء من تمثال #الملك_رمسيس_الثاني في منطقة “جبل السلسلة” بمدينة #أسوان.

وقالت الوزارة في بيان إن الأمن بمنطقة “جبل السلسلة” في مدينة أسوان نجح في القبض على 7 أشخاص كانوا يقومون بأعمال حفر أسفل مقصورة الملك “رمسيس الثاني”.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، هاني أبو العزم، إلى أن شرطة السياحة سلّمت العصابة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز ، موضحاً أنه سيتم عمل تقرير فني عن التعدي فور انتهاء التحقيقات.

وزادت معدلات سرقة الآثار في مصر، بنسبة 90%، نتيجة الاضطراب الأمني الذي شهدته مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، حسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز في وزارة الآثار المصرية، يوسف خليفة.

وفيما يمثل القطاع الأثري صلب السياحة في مصر، فإن القاهرة تعول على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو 68 مليار جنيه (9.5 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة المصرية.

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