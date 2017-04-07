مورينيو يتصل شخصياً بأليكسيس سانشيز

أفادت تقارير صحفية أنّ #جوزيه_مورينيو المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي قد اتصل شخصياً باللاعب الدولي التشيلي #أليكسيس_سانشيز، نجم نادي آرسنال، للاستفسار لديه عن امكانية انضمامه لصفوف فريق “الشياطين الحمر” بداية من الموسم القادم.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلاً عن التليفزيون التشيلي الحكومي، أنّ المدرب البرتغالي مورينيو قد اتصل هاتفياً بسانشيز، للاستفسار حول إمكانية انضمامه إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولا يهتم مورينيو باللاعبين الذين وضعوا نمط وأسلوب حياتهم قبل وظائفهم، بحيث قال في احدى تصريحاته السابقة:”إذا سألتني أين سأعيش فسأقول لك إني أحب العيش في لوس أنجلوس ثم في فيتوريا سيتوبال، حتى أتمكن من الذهاب للشاطئ كل يوم”.

وأضاف “لكن نحن نريد أناساً يحلمون باللعب هنا، إذا كنت تريد العيش في لندن فلتذهب إلى هناك، فنحن لا نريدك”.

ولا يعتبر مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الذي أبدى اهتمامه بخدمات أليكسيس سانشيز، بحيث كانت تقارير صحفية بريطانية قد أشارت، في الفترة الأخيرة، إلى أن مانشستر سيتي وتشيلسي الإنكليزيين يرغبان هما أيضاً في التعاقد مع المهاجم التشيلي.

و بدأ سانشيز، البالغ من العمر 28 عاماً، مساره الاحترافي ضمن نادي كوبريلوا التشيلي، في موسم 2005 -2006، ثم تعاقد مع نادي أودينيزي الإيطالي الذي أعاره إلى فريق كولو كولو التشيلي، ثم لريفر بلايت الأرجنتيني وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، قبل أن يسترجعه في صيف 2008 ، ويبيعه في سنة 2011 إلى برشلونة الذي تخلى عنه في 2014 لنادي آرسنال، مقابل 37.8 مليون يورو.

وينتهي عقد أليكسيس سانشيز، مع آرسنال في يونيو 2018، وقد رفض إلى حد الآن تجديد عقده ما يوحي باحتمال كبير لتغيير الأجواء في الصيف القادم.

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