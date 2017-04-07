ميركل : الهجوم الأمريكي في سوريا مفهموم نظراً لأبعاد جرائم الحرب و معاناة الأبرياء

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة إن الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية “مفهوم نظرا لأبعاد جرائم الحرب ومعاناة الأبرياء والجمود في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقد اختارت ميركل نفس تعبير وزير خارجيتها سيغمار غابرييل الذي قال في وقت سابق إنه يمكن “تفهم” الضربة ألأمريكية في سوريا، و “بقدر تفهم الضربة الأمريكية ضد البنية التحتية العسكرية عقب إخفاق مجلس الأمن، هناك ضرورة الآن للتوصل إلى مساعي سلام مشتركة تحت عباءة الأمم المتحدة”.

ودعا الوزير الألماني في بيان إلى التوصل لحل سياسي في الحرب في سوريا. وأكد غابرييل على ضرورة دعم عمل الأمم المتحدة بكامل القوة للتوصل لحل سياسي في سورية، وقال: “أوروبا وألمانيا أيضا مستعدتان لذلك…الأحداث المفزعة في الأيام الأخيرة تظهر أنه من أجل التوصل لهذا الحل هناك حاجة إلى أطراف النزاع من المنطقة وأيضا إلى الولايات المتحدة وروسيا”.

وكانت ألمانيا وفرنسا قد أعربت في وقت سابق عن دعمهما للعملية الأمريكية في سوريا، وحملتا بشار الأسد المسؤولية الكاملة في تطور الأمور.

وجاء في بيان مشترك لميركل وأولاند عقب مكاملة هاتفيه بينهما بأن “استخدام (الأسد) المتكرر لأسلحة كيميائية وجرائمه ضد شعبه تطلبت عقابا، مثلما طالبت فرنسا وألمانيا في صيف عام 2013 عقب مذبحة الغوطة”. (DPA)

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