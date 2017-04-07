ميسي يمدد لبرشلونة خمسة مواسم و الإعلان الشهر القادم

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن المهاجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي توصل إلى اتفاق مع إدارة #برشلونة لتمديد عقده مع النادي لمواسم أخرى، بعد مفاوضات عسيرة وطويلة بين الطرفين.

وبحسب الصحيفة، فإن التوقيع الرسمي والإعلان عن العقد الجديد سيكون خلال الشهر القادم، في وقت لم يتضمن التقرير عن تفاصيل العقد، باستثناء مدته، والتي ستكون لخمسة أعوام أخرى وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، لينتهي في شهر يونيو من عام 2022 بدلاً من عقده الحالي الذي ينقضي في شهر يونيو من عام 2018 ، أي عندما يصل “البرغوث” الى سن الـ 35 عاماً ، مما يرجح اعتزاله بقميص نادي برشلونة دون أن يلعب لغيره من الأندية.

ورغم أن الطرفين (اللاعب و الإدارة) يتكتمان عن الراتب السنوي الجديد الذي سيتقاضاه ميسي بموجب عقده الجديد إلا أن التقارير الواردة من إقليم كتالونيا، تؤكد أن النجم الأرجنتيني سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني بداية من الموسم المقبل بعد تمديد عقده، ليكون بالتالي صاحب أعلى راتب سنوي في العالم.

هذا وتأمل الجماهير الكتالونية وحتى إدارة برشلونة، استعجال تمديد ميسي مع النادي لوضع حد للإشاعات والتقارير التي أرقت كافة مسؤولي النادي حول احتمال رحيله عن الفريق باتجاه إنكلترا، بعدما تأجل موضوع تمديد عقده أكثر من مرة، رغم تأكيدات الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو بأن الأمور مع ميسي تسير نحو الطريق الصحيح، ووفق ما تأمله الجماهير، وأن التمديد مسألة وقت ليس إلا.

وكان برشلونة قد نجح في التمديد للبرازيلي نيمار دا سيلفا لغاية عام 2021 ، ثم للأورغوياني لويس سواريز لغاية عام 2020 ، ليضمن بذلك استمرار الثلاثي الهجومي الرهيب مع “البارسا” على الأقل لغاية عام 2020.

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