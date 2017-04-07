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نيكي هالي مندوبة أمريكا في الأمم المتحدة : اليوم طلبت بوليفيا جلسة طارئة “مغلقة” لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في سوريا .. الولايات المتحدة كونها رئيسة للمجلس هذا الشهر قررت أن تكون الجلسة مفتوحة .. أي بلد اختار الدفاع عن فظائع نظام الأسد عليه أن يقوم بذلك علناً ليسمع العالم أجمع