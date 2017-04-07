وصفته بالقرار الشجاع للرئيس ” ترامب ” .. الخارجية السعودية : نعلن عن تأييد كامل للعمليات العسكرية الأمريكية في سوريا

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن تأييد المملكة الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية على أهداف عسكرية في سوريا، والتي جاءت ردًا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيمائية ضد المدنيين الأبرياء وأودت بحياة العشرات منهم بينهم أطفال ونساء .

واضاف المصدر أن هذه الضربة تأتي استمرارًا للجرائم البشعة التي يرتكبها هذا النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق .

وحمّل المصدر النظام السوري مسؤولية تعرض #سوريا لهذه العمليات العسكرية ، كما نوه المصدر بهذا القرار الشجاع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمثل ردًا على جرائم هذا النظام تجاه شعبه في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن إيقافه عند حده .(واس)

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