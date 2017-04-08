ألمانيا : الشرطة تبحث عن شابين قاما بطعن لاجئ سوري في غيسن

نشب يوم الثلاثاء الماضي (4/4) عراك بين شخصين لهما ملامح عربية وبين لاجئ سوري في مدينة غيسن وسط ألمانيا.

موقع برسه بورتال الألماني قال، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الجاني الأول تسبب للاجئ السوري البالغ من العمر 18 عاماً بجروح بالظهر جراء 3 طعنات بسكين، كما قام الثاني بضربه بعكازة.

وأضاف الموقع أن المتهم الأول الذي استخدم السكين يبدو بحسب وصف الشهود من أصول عربية وطوله 185 سم وعمره حوالي 18 إلى 20 عاماً، ملتح ويرتدي قميصاً أبيض وسروالاً رياضياً.

اما المتهم الثاني الذي كان يستخدم العكازة، فيبدو عليه أنه من أصول عربية أيضاً، وعمره ما بين 16 و18عاماً.

وطلبت الشرطة ممن يملك معلومات عن الحادثة التواصل معها عبر الرقم: 064170063755.

عكس السير