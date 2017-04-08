ألمانيا : المدعي العام في كولونيا يطالب بسجن قاصر سوري مشتبه بسعيه للقيام بتفجيرات لصالح ” داعش “

طالب المدعي العام في مدينة كولونيا بسجن قاصر سوري (16 عاماً)، يشتبه بأنه أعد لهجمات بواسطة قنابل لحساب تنظيم “داعش”.

وسائل إعلام ألمانية قالت، إن المدعي طالب بعقوبة السجن لمدة عامين وثلاثة أشهر بحق القاصر السوري.

وقال متحدث باسم المحكمة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الفتى متهم بشن “هجمات خطيرة تهدد أمن الدولة”.

وكان المتهم على اتصال بعضو في تنظيم “داعش” زوّده بتعليمات عن كيفية صنع قنبلة.

واعتقلت الشرطة الفتى في أيلول 2016 بمركز لإيواء اللاجئين في كولونيا غربي ألمانيا.

يشار إلى أنه من المقرر صدور الحكم بحق المتهم السوري يوم الاثنين المقبل.

عكس السير