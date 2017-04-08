ألمانيا : رفض منح فيزا لطالبة إيرانية خوفاً من استغلال دراستها في دعم الجيش الإيراني

أكدت المحكمة الأوروبية العليا قرار الحكومة الألمانية بمنع إحدى الطالبات الإيرانيات من الدراسة والبحث في أحد الأفرع الحساسة جداً في قسم المعلوماتية.

صحيفة شبيغل الألمانية قالت، يوم الثلاثاء الماضي (4/4)، بحسب ما ترجم السير، إن الحكومة الألمانية رفضت إعطاء فيزا لطالبة إيرانية حصلت عل منحة للدراسة في جامعة دارمشتات، ما دفع الطالبة لرفع قضية ضد الحكومة الألمانية إلى المحكمة الأوروبية العليا التي أصدرت حكمها بتأييد موقف ألمانيا.

والإيرانية، هي طالبة معلوماتية متفوقة درست في جامعة شريف التكنولوجية في إيران، وتلك الجامعة متهمة بمساندة الجيش الإيراني بالأبحاث وتزويدهم بالتقنيات مما أدى إلى فرض عقوبات عليها من قبل الإتحاد الأوروبي.

وحصلت الطالبة في 2012 على منحة دراسية مقدمة من جامعة دارمشتات، حيث أرادت الدراسة والبحث في الأنظمة الأمنية المتنقلة و التخصص في الهجمات الإلكترونية على الهواتف الذكية.

ورفضت السفارة الألمانية منح الطالبة فيزا للقدوم لألمانيا، لمخاوفها من الإستخدام المسيء والخطير للمعلومات التي ستتعلمها.

وقررت المحكمة الأوروبية العليا أن الحكومات الأوروبية تستطيع رفض منح الفيزا في هكذا مواقف لأنه وكما هو مذكور، فإن المعلومات قد تستخدم لأهداف غير مشروعة وخطيرة تشكل تهديداً مستقبلياً للأمن القومي.

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