ألمانيا : طالب لجوء ينتحر عبر القفز من فوق سطح فندق ( فيديو )

أقدم طالب لجوء باكستاني، على الانتحار من فوق سطح مبنى في مدينة لايبزيغ، شرقي ألمانيا.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن فيصل عمران، قام في الثلاثين من آذار الماضي، برمي نفسه في الساعة الثانية والربع ظهراً، من على سطح فندق “سيساي بارك”.

وقالت صحيفة “لايبتزيغر فولكس تسايتونغ” إن فيصل أصيب بجروح خطيرة بعد رمي نفسه، وتوفي بعد ساعة من وصوله إلى المشفى”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تلقت شكوى حول فيصل بخصوص عدة محاولات انتحار أقدم عليها سابقاً.

وكان فيصل وصل إلى ألمانيا قبل عامين، قادماً من إيطاليا، وتقدم بطلب لجوء سياسي، ولم يعرف ما إذا كان قبل أو لا.

عكس السير