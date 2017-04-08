إنريكي : لقب الدوري الإسباني يعتمد على إطاحتنا بملقة

قال المدير الفني لفريق #برشلونة، #لويس_إنريكي، إن لقب الليغا يعتمد على الفوز على ملقا، الذي سيواجهه في منافسات الجولة 31 من الليغا، مؤكداً أنه لا يفكر في لقاء “الكلاسيكو” المقرر أمام ريال مدريد في غضون أسبوعين على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وخلال المؤتمر الصحافي قبيل لقاء ملقا، أشار إنريكي إلى أنه يرى أن البرسا بمقدوره الفوز في المباريات الـ8 المتبقية في الليغا، رغم أنه قال إن الريال المتصدر “يمكنه أيضاً القيام بالأمر نفسه”.

وأضاف: “الليغا تعتمد على ملقا دون أي شيء آخر، لأن الأمور ستتعقد إذا لم نفز باللقاء.. إذا لم نفز بمباراة ملقا فإننا سنسهل الأمور كثيراً على منافسينا”.

وأقر إنريكي بأن المواجهات المباشرة مثل الكلاسيكو، قد تكون حاسمة، لكنه أكد أن الأمر يعتمد على حصد النقاط الـ3 أمام ملقا، مبيناً أن هدف الفريق الكتالوني حالياً يكمن في الفوز بالمباريات الـ8 المتبقية، رغم إدراكه لصعوبة تحقيق الأمر.

وحول لقاء دربي الليغا المقرر، بين ريال مدريد وأتلتيكو، يرى إنريكي أن فرص الفريقين متساوية.

وفيما يتعلق بحالة فريقه في هذه الفترة الحاسمة، يرى إنريكي أنهم في الوضع الذي يرغبون فيه “على استعداد للفوز بالثلاثية”.

ودافع إنريكي عن سياسة التغيير في تشكيلة البرسا، ووجه بشكل مازح رسالة إلى ماسيميليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس الذي سيواجهه الفريق الكتالوني الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي، حيث نصحه بعدم الدفع بهيغواين وماندزوكيتش وكوادرادو أمام فريقه لكي يركز على بطولة الدوري الإيطالي، لكنه أكد أنه لن يستمع لنصيحته بالتأكيد. ( EFE )

عكس السير