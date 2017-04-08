إنفانتينو تقاضى 1,5 مليون دولار عام 2016

تقاضى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري #جياني_انفانتينو 1,5 مليون دولار خلال العام 2016، مقابل 837,4 ألف دولار للأمينة العامة السنغالية فاطمة سامورا، بحسب ما أظهر التقرير المالي السنوي للاتحاد الذي نشر الجمعة.

وتظهر هذه الأرقام فرقا واسعا بين انفانتينو الذي تسلم مهامه مطلع 2016، وسلفه مواطنه جوزيف بلاتر الذي تولى مقاليد الفيفا منذ العام 1998، الى حين استقالته في حزيران/يونيو 2015 على خلفية فضائح الفساد التي هزت الاتحاد الدولي وعالم كرة القدم عموما.

وأظهر التقرير المالي الصادر العام الماضي، ان بلاتر تقاضى ما مجموعه 3,63 مليون دولار عن العام 2015، في مقابل 2,1 مليوني دولار للأمين العام السابق للاتحاد الفرنسي جيروم فالك.

وتظهر هذه الأرقام ان ما يتقاضاه رئيس الاتحاد الدولي انخفض بنسبة 58 بالمئة بين عهدي بلاتر وانفانتينو ، وأورد التقرير انه “في عام 2016، لم يتلق الرئيس أو الأمينة العامة” بدلات على المدى القصير أو الطويل، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الرئيس والأمين العام السابقين كانا يتلقيان “زيادات ورواتب مبالغ بها”.

وسبق للفيفا ان أعلن في آب/اغسطس ان راتب انفانتينو سيكون ثابتا عند 1,5 مليون سويسري (1,38 مليون يورو)، يضاف اليها مخصصات مثل سيارة وبدل اقامة وتعويض عن نفقات. ( AFP )

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