الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر و صعود الدولار يكبح المكاسب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر يوم الجمعة مع انحسار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بفعل بيانات الوظائف الأمريكية لكن المعدن الأصفر تخلى عن معظم مكاسبه مع ارتفاع الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن.

وزاد عدد الوظائف الأمريكية بأقل وتيرة في عشرة أشهر في مارس آذار مما عزز الذهب الذي يكون أكثر جاذبية للمستثمرين في البيئة التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1844 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1253.71 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني عند 1270.46 دولار ليتجه صوب تسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1257.30 دولار للأوقية.

وتلقى المعدن الأصفر دعما من مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن بعدما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ كروز على قاعدة جوية سورية في تصعيد للتوتر مع روسيا وإيران.

بيد أن الطلب على الملاذ الآمن تلاشى في وقت لاحق من الجلسة وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 1.4 في المئة إلى 17.97 دولار للأوقية بعدما لامست 18.47 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 فبراير شباط.

ونزل البلاتين 0.4 في المئة إلى 952.50 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 799.90 دولار للأوقية. (REUTERS)

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