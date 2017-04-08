السلطات تحظر ” الأركيلة ” بسبب ذلك .. ألمانيا : ” تراس الراين ” في كولن يتحول لمركز للذعر و الشجارات ( فيديو )

قالت شبكة SAT.1 التلفزيونية الألمانية، إن تراس شاطئ الراين في مدينة كولن تحول من مكان للاستجمام والراحة إلى مركز للذعر والشجارات المفتعلة غالبا من قبل “الأجانب”.

وأشارت الشبكة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن تراس الراين الذي استثمرت فيه مدينة كولن أكثر من 25 مليون يورو، ليكون مكان جذب للمواطنين والسياح، تحول لمركز للشجارات والحوادث المرتكبة في غالب الأحيان من قبل الأجانب، وخاصة ذوي الأصول شرق الأوسطية.

ففي عطلة نهاية الأسبوع الماضية تشاجر أكثر من 30 رجلاً هناك وأثاروا الذعر بين الزوار، يأتي ذلك إلى جانب حوادث تحرش وسرقة وتعاطي مخدرات سابقة.

ومنذ بداية العام الحالي تم تسجيل أكثر من 35 حادثة في التراس.

وقررت مدينة كولن وضع حد للوضع المزري هناك بزيادة أعداد الدوريات المتجولة والإبقاء على العشرات من عناصر الشرطة، لمكافحة تلك الظواهر.

ومؤخراً، قررت المدينة حظر تدخين الشيشة لأنها غالباً ما تدخن من قبل الأجانب الذين يعتبرون السبب الرئيسي للجو المشحون والمشاكل المتزايدة.

عكس السير