السويد : كتيبات توعية جنسية للاجئين المثليين و المتحولين جنسياً

قالت وسائل إعلام سويدية، إن مجموعة معنية بأمور مثليي الجنس والمتحولين جنسياً نشرت كتيب توعية جنسية للاجئين من هؤلاء في السويد.

ويحمل الكتيب عنوان “الصحة الجنسية والحقوق في السويد”، ويظهر مجموعة كاملة من أصناف الجنس وتم وضع رسومات تعبيرية للمساعدة على الفهم.

ويهدف الكتيب لتوعية اللاجئين المتحولين جنسياً بحقوقهم الجنسية وإخبارهم عن الفرص المتاحة لهم في السويد.

ومن النصائح التي قدمها الكتيب: “لا يمكن لأحد إجبارك على مغادرة البلاد إذا كنت مصابا بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو أمراض أخرى”، كما أنه “لديك الحق في إجراء اختبار صحي مجاني، ويمكنك أن تطلب طبيباً ذكرا أو أنثى لفحصك”.

كما يتطرق الكتيب إلى موضوعات مثل “الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي وكيفية استخدام الواقي الذكري وقضية منع الحمل “، بالإضافة إلى أن “حبوب منع الحمل متاحة في الصيدليات والإجهاض قانوني في السويد، ويندرج ضمن إطار السريّة المهنية للطبيب”.

كما يذكر الكتيب قضايا تتعلق بالاغتصاب، مثل :” في حال التعرض للإغتصاب قم بإخبار الشرطة أو أقرب مشفى في أسرع وقت ممكن”، كما أشير إلى أن “ممارسة الجنس أثناء حالة السكر يعد في القانون السويدي اغتصابا”.

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