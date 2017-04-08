العبادي : إستخدام الأسلحة الكيميائية ضد اللشعب السوري ” جريمة “

أدان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري واصفاً إياه بالـ “جريمة”.

وخلال تلقيه اتصالاً من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، السبت، دعا العبادي الولايات المتحدة إلى “ضرورة وضع خطة شاملة لإنهاء التصعيد الجاري في سوريا، وتوحيد الجهود في سبيل القضاء على تنظيم (داعش) والمنظمات الإرهابية الأخرى”.

وبحسب بيان لرئاسة الوزارء العراقية، قال العبادي، إن “العراق يعتبر استخدام السلاح الكيميائي في سوريا جريمة مدانة ومستنكرة، ونحن مع الشعب السوري الذي وقع ضحية مثل الشعب العراقي الذي كان ضحية أيضاً بضربه بالكيمياوي من قبل النظام السابق، لذلك دعونا لتحقيق دولي عاجل ودقيق وإدانة أية جهة قامت بذلك”.

من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي إن “سياسة أمريكا في المنطقة لم تتغير والأولوية لنا تتمثل بهزيمة داعش في العراق والمنطقة”.

وأشار إلى أن “الدعم للعراق مستمر وسيزيد في محاربة الإرهاب وتدريب وتسليح القوات العراقية”. (ANADOLU)

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