الفنانة الإماراتية أحلام تتبرع بريع حفلتها في الكويت لـ ” أطفال سوريا ” ( فيديو )

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، فيديوهات من حفلها الغنائي في الكويت، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام»، وعلقت عليها قائلة: «من حفلي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في بلدي الحبيب الكويت».

وأعلنت أحلام بالتبرع بريع حفلتها لأطفال سوريا.

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