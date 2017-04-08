الفنانة الإماراتية أحلام تتبرع بريع حفلتها في الكويت لـ ” أطفال سوريا ” ( فيديو )

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، فيديوهات من حفلها الغنائي في الكويت، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام»، وعلقت عليها قائلة: «من حفلي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، في بلدي الحبيب الكويت».
وأعلنت أحلام بالتبرع بريع حفلتها لأطفال سوريا.
عكس السير
قيم الخبر
نحن نشكر كل جهد لتقديم العون بغض النظر عن الفاعل وعن دوافعه ولكن ما يهمنا الى اين ستذهب هذه التبرعات وطريقة صرفها لان هنالك الكثير من الاموال التي يقال انها لاغاثة السوريين تذهب الى النظام القاتل وشبيحته وزعران ايران المنتشرين على الارض السورية فالمواد التي تصل سوريا تباع في بسطات الشبيحة على الارصفة وعلى عينك يا تاجر كما يتم مصادرة ٩٠٪ من المساعدات التي ترسل الى المناطق المحاصرة وتحت انظار المراقبين الدوليين فأي جهد اغاثي لا يرسل وتستلمه ايد ٍ امينة يصب في آلة القتل المجرمة التي يمثلها النظام واسياده وعبيده
والله أنا بعرف يلي بدو يتبرع بيتبرع لوجه الله و بينو و بين ربو وبدون ما يقعد يحكي عالتلفزيونات و بالحفلات , هالظاهرة هي مو ظاهرة تبرع هي ظاهرة تبجح سواء منك أو من غيرك
حيا الله بنت العرب أحلام . . بنت الأصل