النمسا : فتاتان تتصلان بالشرطة بعد مشاهدة لاجئين يهددان طفلاً بسكين في حديقة

قالت صحيفة “كرونة” النمساوية، يوم الثلاثاء الماضي (4/4)، إن فتاتين اتصلتا بالشرطة عندما شاهدتا لاجئاً سورياً وآخر شيشانياً يهددان طفلاً بسكين في حديقة ماتسنربارك في مدينة فيينا عاصمة النمسا.

وأضافت الصحفية أن الحادثة وقعت صباح الإثنين (3/4) عندما كانت كاتيا وباتريسيا جالستان في الحديقة، وفجأة لاحظتا فتى يبلغ من العمر 15 عاماً وصديقه يهددان طفلاً بالسكين، فقامتا بالاتصال بالشرطة.

وبعد دقائق، وصلت الشرطة واعتقلت الاثنين الذين تبين أنهما لاجئ سوري وآخر شيشاني، وصادرت سكاكيناً كانت بحوزتهما.

ونقلت الصحيفة عن “مارتا فيسنسفكا” التي تعمل في روضة للأطفال، قولها: “أخاف على ابنتي البالغة من العمر 8 سنوات التي تلعب في الحديقة بعد المدرسة”.

وختمت بقول الفتاتين: “في المساء لا نخرج إلى الحديقة دون اصطحاب الكلب معنا”.

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