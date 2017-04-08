بالفيديو .. توتي يتعاطف مع أطفال سوريا بعد الهجوم الكيماوي

وجّه أسطورة الكرة الإيطالية #فرانشيسكو_توتي قائد فريق #روما، رسالة إلى العالم ليضع حداً للمعاناة التي يتعرض لها أطفال الشعب السوري، مطالباً بالوقوف إلى جوارهم ومساعدتهم من أجل حياة أفضل.

وقال توتي في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “أتمنى توقف الحرب في سوريا، لا يمكننا البقاء صامتين وكل طفل يقتل هو طفلنا”.

وجاءت رسالة نجم الإيطالي المخضرم بعد القصف بالكيماوي الذي تعرض له الأطفال والسكان في منطقة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب بشمالي سوريا، وخلف 100 قتيل و400 جريح.

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