بريطانيا : نأسف لدفاع روسيا المستمر عن نظام الأسد

قرر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلغاء زيارته إلى روسيا التي كانت مقررة الاثنين، بسبب “التطورات في سوريا التي غيرت الوضع جذريا”.

وأضاف جونسون في بيان أن “أولويتي الآن هي أن أتابع الاتصال مع الولايات المتحدة ودول أخرى قبل اجتماع مجموعة السبع” في 10 و11 نيسان/أبريل، موضحا أنه “يأسف لدفاع روسيا المستمر عن نظام الأسد، حتى بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية على المدنيين الأبرياء”.

مؤكدا “تحدثت بالتفصيل عن هذه المشاريع مع وزير الخارجية الأمريكية. سيتوجه هو إلى موسكو كما هو مقرر وبعد لقاء مجموعة السبع يمكنه أن يمرر هذه الرسالة الواضحة والمنسقة إلى الروس”.

وتابع “نأسف لدفاع روسيا المستمر عن نظام الأسد، حتى بعد الهجوم بالأسلحة الكيميائية على المدنيين الأبرياء”، داعيا “روسيا إلى بذل كل ما هو ممكن من أجل الحل السياسي في سوريا والعمل مع سائر أعضاء الأسرة الدولية من أجل ألا تتكرر بتاتا الأحداث الصادمة التي وقعت الأسبوع الماضي”. (AFP)

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