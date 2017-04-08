بريطانية تبقي على جنينها المتوفي لأسابيع للحفاظ على حياة شقيقه التوأم

على الرغم من وفاته داخل رحمها، احتفظت امرأة #بريطانية بطفلها حتى حلول وقت ولادته، لتحافظ على حياة توأمه الحي ، و لطالما حاولت إيما بوتون وزوجها مارك برينس الإنجاب، غير أن الحظ لم يحالفهما لعدة سنوات، ولكن حمل المرأة الأخير حمل بين طياته مفارقة لم تكن بالحسبان.

فبعد أن حملت إيما بحملها الأخير، أخبرها الأطباء بوجود توأم في رحمها، وأنهما يعانيان من حالة صحية نادرة قد تودي بحياتهما قبل أن يريا النور وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبعد حمل دام 20 أسبوعاً، توفي أحد الجنينين داخل رحم إيما التي قررت أن تبقي على الجنين الميت حتى موعد الولادة لتحافظ على توأمه الحي.

وقد احتفظت إيما بالجنين الميت جنباً إلى جنب مع توأمه الحي، داخل رحمها لمدة 15 أسبوعاً، قبل أن تضع حملها بنجاح.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فقد ولد الجنين الحي بصحة جيدة في العام الماضي، ولم تكن هنالك أية مضاعفات سلبية على حياته، وهو الآن في الشهر العاشر من عمره.

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