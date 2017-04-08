ترامب لن يكشف خطواته القادمة بخصوص سوريا

قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لن يكشف عن خطواته القادمة المتعلقة بسوريا، واصفاً الضربة الصاروخية لقاعدة “الشعيرات” في سوريا بأنها “حاسمة، ومبررة، ومتناسبة”.

جاء ذلك خلال موجز صحفي عقده المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر.

وأشار سبايسر إلى أن الضربة الجوية، التي نفذت صباح اليوم، لقيت ترحيباً من دول العالم، وأن تلك الدول “فهمت أن الولايات المتحدة تصرفت بشكل مناسب”.

وشدّد المتحدث على أن الضربة بعثت برسالة واضحة للأسد، وأن ترامب يعتقد أن على الأخير أن يلتزم بالاتفاقيات التي وقعها، والتي تقضي بعدم استخدام الأسلحة الكيميائية.

وحول التعاون مع روسيا، أشار سبايسر، إلى “إمكانية خلق تعاون مشترك (مع موسكو) لمحاربة داعش، وأن يتم التوافق على عدم استخدام الغاز (الأسلحة الكيميائية) ضد الشعب (السوري)”. (ANADOLU)

عكس السير