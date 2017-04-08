تطوير ” علكة فضائية ” للمسافرين عبر الكواكب في دبي

تطور البروفيسورة فرانزسكا أبريش بالجامعة الكندية في #دبي نوعاً فريداً من العلكة “اللبان” والذي يحقق العديد من المزايا للمسافرين عبر الكواكب.

تأتي هذه الخطوة على خلفية إعلان دولة #الإمارات_العربية_المتحدة عن خطتها لإنشاء مستوطنة بشرية على سطح الكوكب الأحمر عام 2117، أي بعد مائة عام من الآن .

ويحمل المنتج الجديد اسم “علكة الفضاء الإماراتية” ويحتوي النموذج الأولي على علكة طبيعية، وجزيئات الفضة، وعجينة التمر والعسل، وفيتامين سي، وكل ذلك ملفوف في علبة فضية لامعة على شكل نجمة .

وتتركز العلكة الفضائية، وهي بأكملها من إنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة، حول توفير كل المزايا الصحية والعناصر الغذائية للمسافرين عبر الفضاء.

وقالت أبريش بحسب ما نقلت شبكة سي ان ان ، ” إن العلكة يمكنها أن تساعد في التخفيف من التوتر، وهو من بين إحدى المشاكل التي يواجهها المسافرون إلى المجهول، وتساهم في الحفاظ على نظافة الفم، ما يُعد أمراً ضرورياَ لمسافري الفضاء.”

وأوضحت أبريش أن “العلكة طبيعية بالكامل، ولا توجد إضافات ضارة يمتصها الجسم، فيما يوفر فيتامين سي الدعم للجهاز المناعي،” مشيرة إلى أن “الفضة تستخدم في مكافحة البكتيريا التي تنمو في الفم وتحافظ على اللثة، بينما يوفر العسل شحنة من الطاقة الدافعة لأنظمة الجسم وتُضفي عجينة التمر المذاق الحلو للعلكة، وترمز إلى الثقافة العريقة في الإمارات.”

ومن المقرر، أن يُعرض هذا النوع من العلكة خلال “إكسبو 2020”.

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