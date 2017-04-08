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ثمنها يصل لـ5 ملايين دولار .. السلطات التركية تحجز إحدى لوحات بيكاسو المسروقة من متاحف العراق

‏2 ساعتين مضت كوكتيل اضف تعليق

ألقت السلطات التركية في ولاية أرضروم (شمال شرقي البلاد)، القبض على مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون بيع لوحة تاريخية تحمل توقيع الفنان الإسباني الشهير #بابلو_بيكاسو.

وحصلت الأجهزة الأمنية في الولاية، على معلومات استخباراتية تفيد بأن المهربين أحضروا اللوحة من ولاية فان المحاذية للحدود مع إيران؛ تمهيداً لبيعها في الولاية مقابل 5 ملايين دولار أميركي.

ويعود تاريخ اللوحة، حسب ما نشرته “سي إن إن ترك” إلى عام 1939، فيما رجحت السلطات التركية أن تكون اللوحة المكونة من 3 قطع قد سرقت من متاحف العراق وفق ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، وعرضت الشرطة اللوحة على مسؤولين من مؤسسة الآثار ومدرسين في كلية تاريخ الفنون بجامعة أتاتورك، قبل أن تقرر الاحتفاظ بها لحين انتهاء التحقيقات.

واعتقلت الشرطة 3 أشخاص على ذمة القضية؛ تمهيداً لعرضهم على المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

 

 

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