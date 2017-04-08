ثمنها يصل لـ5 ملايين دولار .. السلطات التركية تحجز إحدى لوحات بيكاسو المسروقة من متاحف العراق

ألقت السلطات التركية في ولاية أرضروم (شمال شرقي البلاد)، القبض على مجموعة من الأشخاص كانوا يحاولون بيع لوحة تاريخية تحمل توقيع الفنان الإسباني الشهير #بابلو_بيكاسو.

وحصلت الأجهزة الأمنية في الولاية، على معلومات استخباراتية تفيد بأن المهربين أحضروا اللوحة من ولاية فان المحاذية للحدود مع إيران؛ تمهيداً لبيعها في الولاية مقابل 5 ملايين دولار أميركي.

ويعود تاريخ اللوحة، حسب ما نشرته “سي إن إن ترك” إلى عام 1939، فيما رجحت السلطات التركية أن تكون اللوحة المكونة من 3 قطع قد سرقت من متاحف العراق وفق ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، وعرضت الشرطة اللوحة على مسؤولين من مؤسسة الآثار ومدرسين في كلية تاريخ الفنون بجامعة أتاتورك، قبل أن تقرر الاحتفاظ بها لحين انتهاء التحقيقات.

واعتقلت الشرطة 3 أشخاص على ذمة القضية؛ تمهيداً لعرضهم على المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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