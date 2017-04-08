حفل زفاف يتحول إلى مأساة في ميانمار

قال مسؤولون محليون إن نحو 20 شخصا لقوا حتفهم وفقد قرابة 12 آخرون، بعد أن اصطدم قارب خشبي يقل نحو 60 من ضيوف حفل زفاف بسفينة شحن ، وغرق القارب الخشبي في جنوب غربي ميانمار، وذلك في ثالث حادث بحري كبير في البلاد في ثلاث سنوات.

وأضافوا أن القارب كان غير مضاء، واصطدم بسفينة الشحن في نهر بمدينة باثين امس الجمعة في السابعة و الثلث بالتوقيت المحلي (1250 بتوقيت غرينتش).

وقال كياو مينت، المسؤول بالحكومة المحلية من مستشفى فيباثين، إنه جرى انتشال 20 جثة وإنقاذ 27 شخصا.

وأوضح شهود أن عمال الإنقاذ لا يزالون يبحثون عن ناجين. ( reuters )

عكس السير