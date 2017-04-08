دراسة : أصحاب ” سرفيس ” أكثر ارتياحاً من أصحاب ” آي باد “

احتلت شركة #مايكروسوفت المرتبة الأعلى من حيث الرضا العام في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الأجهزة اللوحية، وتفوقت أجهزة Surface اللوحية من مايكروسوفت هذا العام و لأول مرة على الإطلاق على أجهزة آي باد iPad من #آبل، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة J.D. Power إحدى أبرز شركات أبحاث التسويق حول رضا المستهلكين.

ويعود إنجاز مايكروسوفت إلى حد كبير لحصولها على أعلى تصنيف فيما يخص الميزات وعوامل اخرى مثل التصميم والشكل، حيث سجلت مايكروسوفت 855 نقطة على مقياس من 1000 نقطة، بينما سجلت آبل 849 نقطة و847 لسامسونغ، بينما كان متوسط العلامات لجميع العلامات التجارية التي شملتها الدراسة الاستقصائية 841 نقطة.

وعملت شركة مايكروسوفت عبر منصة Surface على توسيع الإمكانيات التي يمكن للأجهزة اللوحية القيام بها، ووضعت نصب عينيها رضا العملاء، بحيث تعد هذه الأجهزة مشابهة للأجهزة المحمولة من حيث قدرتها على تنفيذ العديد من الأمور وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، ومع ذلك فإنها لا تزال تعمل كأجهزة لوحية أساسية، وهو أمر جذاب.

وتعد أجهزة مايكروسوفت من حيث الميزات الأعلى أداء في ثلاثة مجالات هي المجموعة المتنوعة من التطبيقات المثبتة مسبقاً وإمكانية الاتصال بالإنترنت وتوافر الملحقات المدعومة من قبل الشركة المصنعة.

ولدى مستخدمي مايكروسوفت Surface أعلى معدلات من حيث استعمال الإضافات والإكسسوارات، مما يؤكد تنوع الجهاز، وتشمل هذه الملحقات على القلم الإلكتروني (نسبة استعماله 48 في المئة مقابل 27 % لمتوسط الاستعمال العام) ولوحة المفاتيح الفعلية (نسبة استعمالها 51 % مقابل 14 %) والفأرة (نسبة استعمالها 27 %مقابل 6 %).

كما حققت أجهزة مايكروسوفت أعلى التصنيفات فيما يخص ميزات مثل وجود مجموعة متنوعة من منافذ الإدخال والإخراج وكمية مساحة التخزين الداخلية المتاحة، كما تمتلك أعلى التصنيفات فيما يخص التصميم والشكل من حيث حجم الحاسب وجودة المواد المستخدمة وجاذبية تصميمه.

ويعتبر العملاء الذين يستخدمون أجهزة مايكروسوفت هم الأكثر تبني للتكنولوجيا الجديدة، حيث أشار أكثر من نصف عملاء مايكروسوفت (51 %) إلى أنهم “يوافقون إلى حد ما” أو “يوافقون بشدة” على قول بأنهم من أوائل أصدقائهم وزملائهم في تجربة منتجات التكنولوجيا الجديدة.

وتمتلك مايكروسوفت أعلى نسبة من الزبائن الأصغر سناً بالمقارنة مع منافسيهم، كما أن عملاء مايكروسوفت هم الأكثر عرضة للنظر في خصائص الإنتاجية واعتبارها مهمة، ويشمل هذا تصفح الإنترنت والبريد الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والدفعات والعمليات البنكية المحمولة.

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