رئيس أركان الميليشيات النظامية يزور المطار .. طائرات بشار تعود للتحليق من ” الشعيرات ” و أمريكا تعلن عدم قصفها لـ ” المدرجات ” ! ( فيديو )

قال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن مقاتلتين أقلعتا من المطار العسكري السوري الذي تعرض لضربات صاروخية أميركية وشنتا غارات، يوم الجمعة.

وأضاف أن “طائرتين عسكريتين أقلعتا من داخل مطار الشعيرات الذي عاد إلى الخدمة بشكل جزئي وشنتا غارات على ريف تدمر”.

وفي سياق متصل، بثت وسائل إعلام النظام مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها “زيارة تفقدية للعماد علي عبد الله أيوب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة لقاعدة الشعيرات الجوية بريف حمص الشرقي”.

وبعد منتصف ليل الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الغارات الأمريكية لم تستهدف مدرجات مطار الشعيرات.

كما أعرب تيلرسون عن أسفه للرد الروسي بشأن الضربة، مشيراً إلى أنه “يؤكد دعم روسيا المستمر لنظام الأسد”.

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