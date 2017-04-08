روحاني : ترامب يساعد المجموعات الإرهابية في سوريا

اتهم الرئيس الايراني حسن روحاني، في خطاب بثته قناة ايريب السبت نظيره الامريكي دونالد ترامب بمساعدة لمجموعات “الارهابية” في سوريا.

وقال روحاني بدون ان يسمي ترامب، ان “هذا السيد الذي تولى السلطة في الولايات المتحدة ادعى انه يريد مكافحة الارهاب، لكن اليوم كل المجموعات الارهابية في سوريا احتفلت بعد الهجوم الامريكي”.

قال روحاني “اذا كان ما تقولونه صحيحاً (عن الرغبة في مكافحة الارهاب خلال حملة الانتخابات الرئاسية) فلماذا كان اول عمل هو مساعدة الارهابيين؟ لماذا هاجمتم الجيش السوري الذي يحارب الارهابيين؟”.

وطلب روحاني تشكيل “لجنة مستقلة (…) بوجود دول محايدة حول الهجوم الكيميائي المزعوم لأن سوريا لا تمتلك، حسب الامم المتحدة، اسلحة كيميائية”.

ورأى روحاني انه بعد “العدوان” الامريكي على سوريا، يجب على ايران “الاستعداد لكل الاحتمالات”.

واضاف “لا نعرف ما يعده القادة الاميركيون الجدد للمنطقة”. (AFP)

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