” سبيس إكس ” تنشر فيديو مذهل لهبوط صاروخها التاريخي

نشرت شركة #سبيس_إكس، المملوكة من قبل إيلون موسك، فيديو جديد على #إنستغرام لهبوط صاروخ فالكون 9 مجددا، يوم 5 أبريل.

وتأخذنا اللقطات إلى سطح القاعدة البحرية المجهزة لاستقبال المرحلة الأولى من الصاروخ، حيث أطلق عليها “بالطبع ما زلت أحبك”، وتعد هذه القطعة من أكبر وأغلى أجزاء فالكون 9 البالغ طوله 69.8 مترا، بتكلفة قدرها 62 مليون دولار.

وسجلت الكاميرات المتواجدة في جميع أنحاء سطح السفينة، لحظة الهبوط يوم 30 مارس 2017، حيث يمكن القول إنها واحدة من أهم اللحظات في تاريخ سبيس إكس.

وقال موسك خلال البث المباشر للإطلاق: “لقد مضى 15 عاما على الوصول إلى هذه النقطة” بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم ، ونشرت سبيس إكس 3 مقاطع فيديو لهبوط الصاروخ، الذي يكلف ملايين الدولارات لنقل أثمن الأقمار الصناعية والمعدات إلى الفضاء.

وأوضح موسك أن سبيس إكس ستحاول قريبا تطبيق عملية إطلاق وهبوط الصواريخ، وإعادة إطلاقها مجددا في إطار زمني على مدار 24 ساعة، مما قد يخفض من التكاليف بمقدار 100% .

ومن المقرر أيضا أن تبدأ سبيس إكس بإطلاق نظام فالكون الثقيل، الذي يمكن إعادة استخدامه بشكل أكبر وأقوى من ذي قبل.

ويخطط موسك لإرسال أول دفعة من البشر إلى الفضاء عام 2018، مع البدء بمشروع إتاحة التغطية الشاملة للإنترنت عالي السرعة باستخدام 4425 من الأقمار الصناعية.

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