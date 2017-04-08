شركة ” بيبسي ” تسحب إعلاناً ترويجياً تظهر فيه شقيقة كيم كارديشيان ( فيديو )

قررت شركة “بيبسيكو” سحب إعلان تجاري من التداول، تظهر فيه عارضة الأزياء الأمريكية #كيندل_جينر لاعتباره يوظف حركة “بلاك لايفز ماتر” المدافعة عن السود لأهداف تجارية.

وقالت شركة المشروبات الغازية في بيان، إنها حاولت من خلال الإعلان المصور “بث رسالة شاملة للوحدة والسلم والوفاق” ، وأضافت: “لكن من الواضح أننا فشلنا في هذا الهدف، ونحن نعتذر على ذلك”.

وتظهر عارضة الأزياء كيندل جينر، وهي الأخت غير الشقيقة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في هذا المقطع الذي يمتد على أكثر من دقيقتين وهي تشارك في جلسة تصوير، على أنغام أغنية “لايينز” لسكيب مارلي حفيد المغني الكبير الراحل بوب مارلي.

ويتوافد أمام كيندل متظاهرون مع شعارات ولافتات منها “انضموا إلينا”، وتنضم العارضة إلى المتظاهرين ثم تقدم عبوة “بيبسي” إلى شرطي.

وأثار المقطع جدلاً على مواقع التواصل ، ورأى البعض أنه يستغل قضية حقوق السود لأهداف تجارية، واعتبر آخرون أنه ينطوي على تبسيط لهذه القضية.

وكتبت برنيس كينغ ابنة مارتن لوثر كينغ رمز نضال السود ضد التمييز العنصري في الولايات المتحدة على تويتر “لو كان والدي يعلم فقط مدى قوة بيبسي”.

وكتب أحد مستخدمي الموقع ساخراً: “يصعب علي التصديق أن كيندل جينر تمكنت من حل مشكلة العنصرية والاضطهاد الممنهج بإعطاء عبوة بيبسي إلى شرطي”. ( AFP )

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