صحيفة بريطانية : الهجوم الأمريكي في سوريا يعني أن حقبة أوباما ” ولت تماماً “

تناولت صحيفة “تايمز″ البريطانية في عددها الصادر اليوم التعليق على الهجوم الصاروخي، الذي شنته الولايات المتحدة في سوريا مؤخراً، وأشارت إلى أن هذا الهجوم أوضح أن حقبة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد ولت تماماً.

واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول، إن الهجوم الصاروخي للولايات المتحدة على قاعدة جوية سورية استهدف، بشكل واضح، معاقبة بشار الأسد على استخدام غاز السارين ضد مدنيين كما استهدف ردعه عن شن المزيد من الهجمات باستخدام مواد كيماوية.

ورأت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك الأمر مفتوحاً فيما يتعلق بما يمكن أن يحدث لاحقاً، وما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجوماً في كل مرة يعاود فيها الأسد شن هجوم على مواطنيه بهذه الطريقة، وما إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في مواصلة التصعيد.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الهجوم هو أول عمل عسكري كبير لترامب كقائد أعلى للقوات الأمريكية، وتوقعت الصحيفة أن يكون هذا الهجوم عاملاً حاسماً في تحديد سياسته الخارجية خلال السنوات المقبلة.

ووصفت الصحيفة ما فعله ترامب بأنه نقلة مهمة في لعبة شطرنج، مؤكدة أن هذه النقلة يجري تحليلها ليس في روسيا وحدها وإنما أيضاً في كل من الصين وكوريا الشمالية والتي شهد زعماؤها رئيساً أمريكياً حاسماً في تنفيذ هجمات عقابية سريعة.

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن الدرس المستفاد من هذا الهجوم ببساطة هو أن حقبة أوباما ” ولت تماماً”. (ANADOLU)

عكس السير