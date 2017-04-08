عزمي بشارة يكشف عن رأيه بالغارة الأمريكية في سوريا

وصف المفكر العربي، عزمي بشارة، الضربة الأمريكية للنظام السوري بـ”الرسالة التأديبية”، معربا عن اعتقاده أن حل الأزمة السورية بات بيد موسكو وواشنطن وأن الأخيرة “لا تريد إسقاط بشار الأسد بدون اتفاق على البدائل”.

وقال بشارة، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “النظام السوري أُبلغ بالقصف قبل ساعات من وقوعه بواسطة روسيا، وهذا يعني أن الرسالة استعراضية وتأديبية في الوقت ذاته”.

وأضاف أن الرسالة الأمريكية “مفادها لا تحرجونا أكثر باستخدام السلاح الكيميائية، فلا يمكن انتقاد (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما على تقصيره والسير على خطاه حذو النعل بالنعل”.

وحول نتائج الضربة الأمريكية، تابع المفكر العربي “أثرها الرئيسي أن الفاعلين الرئيسيين أصبحوا أمريكا وروسيا، وبينهما سوف تدور المفاوضات المقبلة (..) موسكو ظهرت عاجزة وأنها فاعلة فقط نتيجة امتناع أمريكا عن الفعل”.

وقال “لو أرادت الإدارة الأميركية إسقاط الأسد لكان لها ذلك بسهولة، باختلاف عنوان القصف ومدته، لكنها لا تريد إسقاط الأسد بدون اتفاق على البدائل”.

وفي قراءته لمستقبل المرحلة المقبلة، أضاف “المرحلة القادمة تتوقف على رغبة الولايات المتحدة وروسيا بوقف التوتر بينهما والتوصل إلى حل في سوريا، أو مواصلة تسجيل نقاط حتى التوصل إلى حل”. (ANADOLU)

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