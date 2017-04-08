عقوبات أمريكية اقتصادية جديدة على نظام الأسد

أبلغ وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين الجمعة الصحفيين أنه يعتزم إعلان عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا في المستقبل القريب.

وقال منوتشين “نتوقع أن تلك (العقوبات) ستستمر في أن يكون لها تأثير مهم على منع الناس مع الدخول في تعاملات تجارية معهم. العقوبات مهمة للغاية وسنستخدمها لتحقيق أقصى تأثير.”

وكانت قد فرضت الولايات المتحدة في يناير عقوبات على 18 مسؤولا كبيرا في النظام السوري، في إطار قضية استخدام أسلحة كيماوية من قبل قوات بشار الأسد.

وتشمل اللائحة التي أعدتها وزارة الخزانة الأميركية ضباطا رفيعي المستوى وكذلك مسؤولين من مركز أبحاث.

كما عاقبت الإدارة الأميركية السابقة شركة تقنيات سورية تعمل على تعزيز برنامج الصواريخ البالستية للحكومة السورية. (REUTERS)

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