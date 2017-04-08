فينغر : سانشيز يرغب البقاء مع آرسنال

قال المدير الفني لآرسنال الإنكليزي، الفرنسي #آرسين_فينغر، إنه يعتقد أن مهاجمه التشيلي #ألكسيس_سانشيز يرغب البقاء ضمن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

ولم يجدد سانشيز تعاقده مع النادي حتى الآن، وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقاله للعب في إسبانيا أو ألمانيا، لكن فينغر قال خلال مؤتمر صحافي إن اللاعب التشيلي الدولي يرغب البقاء مع آرسنال.

وقال فينغر: “أعتقد أنه في الأساس يرغب البقاء بالنادي، والأمر متوقف على التوصل لاتفاق مع مدير أعماله”.

وأضاف: “يفترض في البداية أن يقيم اللاعبون مدى سعادتهم بالنادي. وبعدها يتوقف الأمر غالباً على التوصل لاتفاق والاستقرار على الجوانب المالية الخاصة به”.

ويواجه فينغر ضغوطاً من قبل الجماهير، إذ تراجع الفريق إلى المركز الخامس بالدوري الإنكليزي، وبات مهدداً بفقدان فرصة المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ( reuters )

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