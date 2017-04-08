قريباً في النرويج .. ساعة ذكية تنقذك من خطر الموت

نجا رجل الأعمال النرويجي، تيري توبياسن، من أزمة قلبية أثناء قيادته للسيارة في عام 2014، وهو ما ألهمه لإيجاد وسيلة لمساعدة نفسه والآخرين على التحذير من التهديدات الصحية الوشيكة.

وقام توبياسن بتأسيس شركة “ContinYou” لتطوير التكنولوجيا الصحية، وهذا الشهر أصدرت الشركة أول منتج لها وهو ساعة ذكية لمراقبة الحالة الصحية لمرتديها، ومن المنتظر أن تكون متاحة في المتاجر النرويجية قريبا.

وتحتوي الساعة على العديد من أجهزة الاستشعار المدمجة لقياس النبض ومراقبة مستوى الأوكسيجين في الدم ودرجة حرارة الجسم وضغط الدم وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، ومن خلال جمع هذه البيانات يمكن للساعة التنبؤ بالمواقف الصحية الخطيرة قبل وقوعها.

وفضلا عن مراقبتها للحالة الصحية فإن الساعة تتيح الاتصال بالموظفين الصحيين، أو أقارب الأشخاص المرتدين لها في حالة حدوث أي خطر للشخص.

ويتم دمج الساعة ببطاقة “SIM”، ويستهدف المنتج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، ويشير توبياسن إلى أن هذه الآلية ليست مهمة فقط لمن يرتديها من الأشخاص المسنين بل أيضا لأسرهم وأقاربهم لأن هذه الساعة “ستوفر السلامة لكل من يرتديها ولعائلاتهم”.

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