كم بلغت تكلفة الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات ؟

تقدّر التكلفة المالية للهجوم الصاروخي، الذي شنته الولايات المتحدة فجر يوم الجمعة، على قاعدة “الشعيرات” الجوية، بأكثر من 93.81 مليون دولار.

فقد أطلقت مدمرتا “يو إس إس بورتر” و”يو إس إس روس”، المتمركزتين شرقي البحر الأبيض المتوسط، 59 صاروخاً عابراً من طراز “توماهوك”، على القاعدة، مستهدفة طائرات ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

وبحسب الموازنة السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، فإن تكلفة الصاروخ الواحد من “توماهوك”، تبلغ 1.59 مليون دولار، أي أن تكلفة الصواريخ الـ 59 بلغت 93.81 مليون دولار على الأقل.

ويبلغ طول “توماهوك” 5.56 متراً، فيما تصل سرعته إلى 880 كيلومتراً في الساعة، بمدىً يتراوح بين 1200 و2500 كيلومتر.

ويستخدم الجيش الأمريكي “توماهوك” لضرب الأهداف البرية، انطلاقاً من السفن والغواصات العسكرية.

وللصاروخ القدرة على حمل مواد متفجرة تزن 450 كيلوغراماً، ويمكنه إصابة الأهداف المحددة من خلال نظام توجيه متطور. (ANADOLU)

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